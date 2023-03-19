Бензема изменил подход к тренировкам, ориентируясь на Роналду

Центрфорвард мадридского «Реала» Карим Бензема изменил подход к тренировочным занятиям, ориентируясь на пример бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

По данным Relevo, из-за частых травм в нынешнем сезоне 35-летний француз решил дозировать нагрузки на организм. Он будет набирать форму во время не самых важных матчей, а играть будет только в центральных поединках. Таким методом пользовался Роналду во время сотрудничества с Зинедином Зиданом в «Реале».

В Мадриде поддерживают позицию Бензема. Клуб хочет, чтобы Карим находился в оптимальных кондициях во время наиболее важных поединков.