Араухо раскрыл цель «Барселоны» в матче с «Реалом»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо поделился ожиданиями от домашней встречи с мадридским «Реалом» в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

«Прежде всего, нужно сохранять холодную голову. В «Барселоне» все понимают, как важен этот матч. Победа в «эль класико» станет большим шагом для клуба к чемпионскому титулу. Мы готовы и хотим увеличить отрыв до 12 баллов. Это наша цель», - цитирует уругвайского футболиста Infobae.

«Барселона» примет «Реал» на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 19 марта. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени. Перед «эль класико» мадридцы отстают от каталонцев на девять очков.