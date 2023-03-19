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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо раскрыл цель «Барселоны» в матче с «Реалом»

19 Марта 2023 • 11:42 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо поделился ожиданиями от домашней встречи с мадридским «Реалом» в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

«Прежде всего, нужно сохранять холодную голову. В «Барселоне» все понимают, как важен этот матч. Победа в «эль класико» станет большим шагом для клуба к чемпионскому титулу. Мы готовы и хотим увеличить отрыв до 12 баллов. Это наша цель», - цитирует уругвайского футболиста Infobae.

«Барселона» примет «Реал» на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 19 марта. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени. Перед «эль класико» мадридцы отстают от каталонцев на девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Рональд Араухо
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