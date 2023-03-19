Гави принял решение по будущему в «Барселоне»

Хавбек каталонской «Барселоны» Гави не планирует покидать клуб, несмотря на проблемы с новым трудовым соглашением. Контракт не прошел регистрацию в Ла Лиге из-за нарушений «сине-гранатовыми» финансовых правил.

Гави мог бы покинуть каталонцев по завершении нынешнего сезона, но не станет этого делать. Футболист видит свое будущее на «Камп Ноу», рапортует 90min.

Ранее в СМИ сообщалось, что в подписании 18-летнего испанского хавбека заинтересован «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Ла Лиги Гави принял участие в 24 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.