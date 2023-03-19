Два важных футболиста «Барселоны» не сыграют с «Реалом»

Тренерский штаб каталонской «Барселоны» во главе с Хави Эрнандесом назвал заявку команды на предстоящий поединок с мадридским «Реалом» в 26-м туре чемпионата Испании.

В заявочный лист «сине-гранатовых» были включены следующие футболисты: тер Штеген, Араухо, Бускетс, Гави, Левандовски, Фати, Торрес, Пенья, Кристенсен, Алонсо, Альба, Кесси, Роберто, де Йонг, Рафинья, Кунде, Гарсия, Бальде, Торре, Тенас, Аларкон.

Из-за повреждений участия в грядущем «эль класико» не примут полузащитник Педри и вингер Усман Дембеле.

Матч «Барселона» - «Реал» состоится сегодня, 19 марта, на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.