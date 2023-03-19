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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Реала» Перес боится приезжать на матч против «Барселоны»

19 Марта 2023 • 09:29 Комментировать (1)

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес не поддержит свою команду на «Камп Ноу» в матче 26-го тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны».

Как сообщает El Mundo, президент «королевского» клуба решил не приезжать в Барселону. В клубе посчитали, что Перес может столкнуться с агрессией со стороны каталонских фанатов из-за участия «Реала» в деле против «Барселоны». «Сине-гранатовых» обвиняют в подкупе судей.

«Эль класико» состоится в воскресенье, 19 марта, в столице Каталонии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Перед этой игрой «Барса» опережает «Реал» на девять баллов.

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Комментарии (1)
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NOBODY
19 Марта 2023 в 10:01
Перес боится? ))) ему столько лет, что уже совершенно нечего боятся - он просто занятой человек
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