Президент «Реала» Перес боится приезжать на матч против «Барселоны»

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес не поддержит свою команду на «Камп Ноу» в матче 26-го тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны».

Как сообщает El Mundo, президент «королевского» клуба решил не приезжать в Барселону. В клубе посчитали, что Перес может столкнуться с агрессией со стороны каталонских фанатов из-за участия «Реала» в деле против «Барселоны». «Сине-гранатовых» обвиняют в подкупе судей.

«Эль класико» состоится в воскресенье, 19 марта, в столице Каталонии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Перед этой игрой «Барса» опережает «Реал» на девять баллов.