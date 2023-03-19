Симеоне вошёл в топ-3 тренеров по победам в Ла Лиге

В рамках 26-го тура испанского чемпионата мадридский «Атлетико» встречался с «Валенсией». Подопечные Диего Симеоне одержали крупную победу над «летучими мышами» со счетом 3:0.

Стоит отметить, что эта победа стала для наставника «матрасников» 260-й в 429 поединках Ла Лиги. Он поднялся в топ-3 по этому статистическому показателю, обойдя Хавьера Ирурету.

Лидером рейтинга является Луис Арагонес (344 победы в 756 играх). Второе место занимает Мигель Муньос, одержавший 323 победы в 608 матчах.

Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико» с декабря 2011 года. Контракт 52-летнего специалиста с мадридским клубом истекает в конце июня 2024 года.