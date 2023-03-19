Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне вошёл в топ-3 тренеров по победам в Ла Лиге

19 Марта 2023 • 08:59 Комментировать

В рамках 26-го тура испанского чемпионата мадридский «Атлетико» встречался с «Валенсией». Подопечные Диего Симеоне одержали крупную победу над «летучими мышами» со счетом 3:0.

Стоит отметить, что эта победа стала для наставника «матрасников» 260-й в 429 поединках Ла Лиги. Он поднялся в топ-3 по этому статистическому показателю, обойдя Хавьера Ирурету.

Лидером рейтинга является Луис Арагонес (344 победы в 756 играх). Второе место занимает Мигель Муньос, одержавший 323 победы в 608 матчах.

Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико» с декабря 2011 года. Контракт 52-летнего специалиста с мадридским клубом истекает в конце июня 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.03.23 в 16:00
Бетис Бетис
Мальорка Мальорка
2.07 3.15 4.10
Видео
19.03.23 в 18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Эльче Эльче
1.34 5.20 9.80
Видео
19.03.23 в 18:15
Осасуна Осасуна
Вильярреал Вильярреал
3.00 3.15 2.55
Видео
19.03.23 в 20:30
Хетафе Хетафе
Севилья Севилья
2.95 2.90 2.85
Видео
19.03.23 в 23:00
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.34 3.55 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
09:02 · Испания. Ла Лига
Мостовой назвал точный счёт матча «Барселона» - «Реал»
08:59 · Испания. Ла Лига
Симеоне вошёл в топ-3 тренеров по победам в Ла Лиге
08:37 · Испания. Ла Лига
Симеоне оценил крупную победу «Атлетико» над «Валенсией»
08:25 · Испания. Ла Лига
Хави: «Победа «Барселоны» в «эль класико» будет серьёзным ударом по «Реалу»
02:51 · Испания. Ла Лига
Модрич – о матче с «Барселоной»: «Это наш последний шанс в борьбе за чемпионство»
02:25 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова отпустить Дембеле в топ-клуб АПЛ слухи
01:43 · Испания. Ла Лига
Маркос Льоренте: «Атлетико» борется с «Реалом» за второе место»
01:23 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» провёл 300-й «сухой» матч при Симеоне
00:56 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» непринуждённо назабивал в ворота «Валенсии»
00:38 · Испания. Ла Лига
«Зубастик» вошёл во вкус - хочет приобрести ещё один клуб
00:26 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Если бы не тер Штеген, «Барселона» не опережала бы «Реал» на 9 очков»
00:16 · Испания. Ла Лига
Хави ответил на вопрос о постоянных победах «Барселоны» со счётом 1:0
00:06 · Испания. Ла Лига
Гризманн – лишь третий представитель Ла Лиги с 10+ голами и 10+ ассистами в текущем сезоне
18 Марта
22:31 · Испания. Ла Лига
«Сельта» легко разобралась с «Эспаньолом»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
Все новости
Рекомендуем