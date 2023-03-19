Симеоне оценил крупную победу «Атлетико» над «Валенсией»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о крупной победе над «Валенсией» в поединке 26-го тура чемпионата Испании. «Матрасники» уверенно выиграли со счетом 3:0.

«Я доволен игрой, команда хорошо выступила и растет от матча к матчу. Мы навязываем хорошую конкуренцию. В первом тайме нам не хватало решительности, но после перерыва дело пошло. Я доволен игрой», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба клуба.

«Атлетико» набрал 51 очко и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Симеоне отстают от идущего вторым «Реала» на пять баллов.