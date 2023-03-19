Хави: «Победа «Барселоны» в «эль класико» будет серьёзным ударом по «Реалу»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался касательно предстоящей встречи с мадридским «Реалом» в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

«Постараемся доминировать в этом матче. Посмотрим, получится ли у нас это сделать. Будет играть намного активнее, чем в Мадриде в кубковом матче. Этот поединок будет напряженным, любое «эль класико» непредсказуемо. Победа в этой игре будет серьезным ударом по сопернику», - передает слова специалиста газета Marca.

«Эль класико» состоится сегодня, 19 марта, на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи запланировано в 23:00 по мск.