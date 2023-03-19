«Зубастик» вошёл во вкус - хочет приобрести ещё один клуб

Бразильский «зубастик» Роналдо уже является владельцем двух клубов - родного бразильского «Крузейро» (приобретенного в 2021 году), а также испанского «Вальядолида» (2018 год). Но теперь, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, он может стать владельцем клуба из третьей по силе португальской лиге - «Амора».

И это, как уточняет источник, еще далеко не все, потому что в ближайшем будущем Роналдо собирается прозондировать покупку одного из английских клубов. Его название пока не сообщается, и вряд ли это будет клуб АПЛ, но намерения Роналдо повышать ставки вполне очевидны.