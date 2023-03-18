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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» легко разобралась с «Эспаньолом»

18 Марта 2023 • 22:31 Комментировать
Эспаньол
1:3
Сельта
окончен

В 26-м туре чемпионата Испании попавший в череду поражений «Эспаньол» принимал «Сельту». Каталонцы и сегодня не смогли набрать очки, пропустив от соперника три гола подряд. В первом тайме Габриэль Вейга забил с игры, а Яго Аспас - с пенальти. В концовке Карлес Перес сделал счет разгромным, а Хосе Грагера стал автором гола престижа.

«Эспаньол» всего в очке над зоной вылета, соперник - девятый.

Протокол игры  
Эспаньол1:3Сельта
  26'Вейга Габриэль (0:1)
  45'Аспас Яго (0:2)
  82'Перес Карлес (0:3)
(1:3) Грагера Хосе86'  
Пачеко ФернандоХиль Оскар IIМонтес СесарСерхи Гомес 72' (Видаль Алеш ( 72') Кабрера Леандро  44' 46' (Пуадо Хавьер ( 46') Винисиус Соуза 54' (Грагера Хосе ( 54') Санчес Рубен II 72' (Эспозито Эду ( 72') Дардер Серхи  31'Денис Суарес 64' (Рибаудо Нико ( 64') Брайтвайт МартинХоселу Санмартин
Запасные: Фернандес Альваро IIIКалеро ФернандоГомес ДаниэльЛасо ХосеГарсия Жоан
Вильяр ИванМальо УгоАйду ДжозефНуньес УнайГалан Хави  62'Перес Карлес 88' (Пасьенса Гонсало ( 88') Пейнадо ФрансискоВейга Габриэль 70' (Тапия Ренато ( 70') Де ла Торре Лука 69' (Серви Франко ( 69') Аспас Яго 88' (Солари Аугусто ( 88') Сеферович Харис 60' (Ларсен Йорген ( 60'  90')
Запасные: Медрано ФернандоСотело ХьюгоСведберг ВиллиотВаскес КевинКаррильо КокеДомингес КарлосАлвес Диего
18 марта. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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