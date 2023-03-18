«Сельта» легко разобралась с «Эспаньолом»

В 26-м туре чемпионата Испании попавший в череду поражений «Эспаньол» принимал «Сельту». Каталонцы и сегодня не смогли набрать очки, пропустив от соперника три гола подряд. В первом тайме Габриэль Вейга забил с игры, а Яго Аспас - с пенальти. В концовке Карлес Перес сделал счет разгромным, а Хосе Грагера стал автором гола престижа.

«Эспаньол» всего в очке над зоной вылета, соперник - девятый.