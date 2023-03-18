«Сельта» легко разобралась с «Эспаньолом»

В 26-м туре чемпионата Испании попавший в череду поражений «Эспаньол» принимал «Сельту». Каталонцы и сегодня не смогли набрать очки, пропустив от соперника три гола подряд. В первом тайме Габриэль Вейга забил с игры, а Яго Аспас - с пенальти. В концовке Карлес Перес сделал счет разгромным, а Хосе Грагера стал автором гола престижа.
«Эспаньол» всего в очке над зоной вылета, соперник - девятый.
Протокол игры
|26'Вейга Габриэль (0:1)
|45'Аспас Яго (0:2)
|82'Перес Карлес (0:3)
|(1:3) Грагера Хосе86'
Пачеко Фернандо•Хиль Оскар II•Монтес Сесар•Серхи Гомес72' (Видаль Алеш (72') •Кабрера Леандро 44'46' (Пуадо Хавьер (46') •Винисиус Соуза54' (Грагера Хосе (54') •Санчес Рубен II72' (Эспозито Эду (72') •Дардер Серхи• 31'Денис Суарес64' (Рибаудо Нико (64') •Брайтвайт Мартин•Хоселу Санмартин
Вильяр Иван•Мальо Уго•Айду Джозеф•Нуньес Унай•Галан Хави• 62'Перес Карлес88' (Пасьенса Гонсало (88') •Пейнадо Франсиско•Вейга Габриэль70' (Тапия Ренато (70') •Де ла Торре Лука69' (Серви Франко (69') •Аспас Яго88' (Солари Аугусто (88') •Сеферович Харис60' (Ларсен Йорген (60') 90'
18 марта. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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