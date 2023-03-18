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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» не проиграла «Райо Вальекано» благодаря дублю Цыганкова

18 Марта 2023 • 20:11 Комментировать
Райо Вальекано
2:2
Жирона
окончен

Середняки Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Жирона» выдали результативный матч в рамках 26-го тура. Игра получилось достаточно равной. Во второй половине первого тайма было много моментов, Иси Паласон открыл счет, а Виктор Цыганков его сравнял. Вскоре Оскар Трехо снова вывел хозяев вперед, а чуть позже не забил пенальти. Сразу после перерыва Цыганков оформил дубль - 2:2.

«Райо Вальекано» делит седьмое место, «Жирона» - 11-е.

Протокол игры  
Райо Вальекано2:2Жирона
(1:0) Паласон Иси23'  
  29'Цыганков Виктор (1:1)
(2:1) Трехо Оскар34'  
  52'Цыганков Виктор (2:2)
Димитриевски СтолеЭрнандес Марио  18' 65' (Лопес Унаи ( 65') Лежён ФлорьянКатена Алехандро  7'Гарсия Франсиско IIIВалентин ОскарКомесанья Санти 79' (Санчес Сальвадор ( 79') Паласон Иси 79' (Сисс Пате ( 79') Трехо Оскар 57' (Рауль де Томас ( 57') Гарсия Альваро РивераКамелло Серхио 65' (Мумин Абдул ( 65')
Запасные: Посо ХосеМартин АндресСавельич ЭстебанPep ChavarriaЛопес ДиегоСуарес МариоФалькао Радамель
Гассанига ПаулоМартинес Арнау  37'Давид Лопес  71'Буэно СантьягоГутьеррес Мигель 46' (Чичарито ( 46') Ромеу ОриольЦыганков ВикторМартин ИванГарсия Борха I 89' (Рейньер Жезус ( 89') Рикельме Родриго 46' (Вилья Тони ( 46') Кастельянос Валентин 86' (Стуани Кристиан ( 86')
Запасные: Хуанпе ХуанХуан Карлос МартинФуйдиас ТониФернандес ВалериАртеро РикардБернардо Эспиноса
18 марта. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Жирона Райо Вальекано
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