«Жирона» не проиграла «Райо Вальекано» благодаря дублю Цыганкова

Середняки Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Жирона» выдали результативный матч в рамках 26-го тура. Игра получилось достаточно равной. Во второй половине первого тайма было много моментов, Иси Паласон открыл счет, а Виктор Цыганков его сравнял. Вскоре Оскар Трехо снова вывел хозяев вперед, а чуть позже не забил пенальти. Сразу после перерыва Цыганков оформил дубль - 2:2.
«Райо Вальекано» делит седьмое место, «Жирона» - 11-е.
Протокол игры
|(1:0) Паласон Иси23'
|29'Цыганков Виктор (1:1)
|(2:1) Трехо Оскар34'
|52'Цыганков Виктор (2:2)
Димитриевски Столе•Эрнандес Марио 18'65' (Лопес Унаи (65') •Лежён Флорьян•Катена Алехандро• 7'Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар•Комесанья Санти79' (Санчес Сальвадор (79') •Паласон Иси79' (Сисс Пате (79') •Трехо Оскар57' (Рауль де Томас (57') •Гарсия Альваро Ривера•Камелло Серхио65' (Мумин Абдул (65')
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау• 37'Давид Лопес• 71'Буэно Сантьяго•Гутьеррес Мигель46' (Чичарито (46') •Ромеу Ориоль•Цыганков Виктор•Мартин Иван•Гарсия Борха I89' (Рейньер Жезус (89') •Рикельме Родриго46' (Вилья Тони (46') •Кастельянос Валентин86' (Стуани Кристиан (86')
18 марта. Стадион "Кампо де Вальекас".
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