«Жирона» не проиграла «Райо Вальекано» благодаря дублю Цыганкова

Середняки Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Жирона» выдали результативный матч в рамках 26-го тура. Игра получилось достаточно равной. Во второй половине первого тайма было много моментов, Иси Паласон открыл счет, а Виктор Цыганков его сравнял. Вскоре Оскар Трехо снова вывел хозяев вперед, а чуть позже не забил пенальти. Сразу после перерыва Цыганков оформил дубль - 2:2.

«Райо Вальекано» делит седьмое место, «Жирона» - 11-е.