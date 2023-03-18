«Альмерия» на 90+7 минуте отобрала победу у «Кадиса»

Ведущие борьбу за выживание «Кадис» и «Альмерия» открыли программу субботних матчей 26-го тура Ла Лиги. Лучший момент в первом тайме был создан в компенсированное время, Срджан Бабич головой направил мяч в штангу. Только возобновилась игра, и гости добились успеха, Рохер Марти нанес результативный удар по воротам и, казалось, принес победу «Кадису», но на седьмой компенсированной минуте противник отыгрался с пенальти - 1:1.

Победившая сторона поднялась на 14-е место, а ее противник делит 17-е место.