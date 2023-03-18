«Альмерия» на 90+7 минуте отобрала победу у «Кадиса»

Ведущие борьбу за выживание «Кадис» и «Альмерия» открыли программу субботних матчей 26-го тура Ла Лиги. Лучший момент в первом тайме был создан в компенсированное время, Срджан Бабич головой направил мяч в штангу. Только возобновилась игра, и гости добились успеха, Рохер Марти нанес результативный удар по воротам и, казалось, принес победу «Кадису», но на седьмой компенсированной минуте противник отыгрался с пенальти - 1:1.
Победившая сторона поднялась на 14-е место, а ее противник делит 17-е место.
Протокол игры
|49' Мелеро Гонсало (1:1)
|49'Рохер Марти (0:1)
Мартинес Фернардо•Посо Алехандро79' (Пуигмаль Арнау (79') •Эли Родриго•Бабич Срджан•Сентельес Алехандро•Де ла Ос Сесар73' (Портильо Франсиско (73') •Эгуарас Иниго 28'46' (Мелеро Гонсало (46') •Баптистао Лео65' (Лазаро (65') •Робертоне Лукас•Эмбарба Адриан79' (Соуза Диего II (79') •Суарес Луис III
Хиль Давид•Парра Рауль79' (Чуст Виктор (79') •Эрнандес Луис•Мере Хорхе69' (Мбайе Мамаду (69') • 90'Эспино Альфонсо•Бонгонда Тео•Эскаланте Гонсало60' (Алекс Фернандес (60') •Сан Эметерио Феде79' (Диарра Юба (79') •Собрино Рубен• 38'Рохер Марти69' (Рамос Кристофер (69') • 73'Гвардиола Серхи 52'
18 марта. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
Бан пользователя