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​Месси регулярно общается с Хави

18 Марта 2023 • 16:39 Комментировать

В прессе продолжает появляться информация о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Как сообщает Foot Mercato, 35-летний аргентинец всерьёз рассматривает такую возможность. При этом отмечается, что звёздный форвард регулярно общается с главным тренером «сине-гранатовых» Хави.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году. Из-за финансовых трудностей каталонский клуб тогда не смог предложить аргентинцу новый контракт. В итоге Месси на правах свободного агента перебрался в «ПСЖ», где выступает до сих пор. Действующий контракт Лео истекает ближайшим летом. 

Возвращение Месси в «Барселону» практически невозможно – названа причина

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Евро-Футбол.Ру,
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