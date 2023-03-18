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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тедеско объяснил, почему не вызвал Витселя в сборную Бельгии

18 Марта 2023 • 13:25 Комментировать

Новый главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объяснил, почему не вызвал в национальную команду полузащитника мадридского «Атлетико» Акселя Витселя для подготовки к матчу против Швеции.

«Аксель играет на той позиции, где мы располагаем огромным выбором игроков. Всегда тяжело выбирать, но в этот раз такое решение. Причина никак не связана с его возрастом», - передает слова немецкого специалиста RTBF.

24 марта сборная Бельгии сыграет против Швеции в отборочном цикле Евро-2024.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 34-летний хавбек провел 21 матч и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Аксель Витсель Доменико Тедеско
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