Кунде: «У «Барселоны» хорошее предчувствие перед матчем с «Реалом»

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде высказался касательно предстоящего поединка против мадридского «Реала» в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

«У нас хорошее предчувствие перед этим матчем. Я нахожусь в большом ожидании «эль класико». Участие в таком матче - особенный момент. Сейчас же этот поединок будет еще более особенным, ведь состоится на «Камп Ноу», - передает слова защитника Barca TV.

Поединок между «Барселоной» и «Реалом» пройдет в воскресенье, 19 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. Перед этим матчем каталонцы опережают мадридцев на девять баллов.