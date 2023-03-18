Родриго назвал свою цель в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс высказался относительно своей роли в «королевском» клубе.

«Я хочу играть в каждом матче и говорю тренеру об этом. С уважением отношусь ко всем его решениям, ведь в нашей команде собраны очень сильные футболисты. Каждый раз, когда я выхожу на поле, стараюсь принести пользу «Реалу». Хочу стать стабильным игроком основного состава», - передает слова бразильского нападающего AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 22-летний бразилец провел 22 поединка, записав на свой счет четыре забитых мяча и пять голевых передач.