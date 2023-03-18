В «Реале» определились с будущим Камавинги

Мадридский «Реал» не планирует продавать полузащитника Эдуардо Камавингу, заинтересованность в котором проявляют в Английской премьер-лиге.

«Камавинга не продается. Уверен, что в будущем он останется в «Реале». Иногда он допускает ошибки в матчах, но хороших поединков у него больше, чем неудачных. Эдуардо быстро перекрывает свои оплошности», - передает слова итальянского специалиста портал Goal.com.

20-летний полузащитник выступает за «королевский» клуб с августа 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Трансферная стоимость француза оценивается в 50 миллионов евро.