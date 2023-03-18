Негрейра признался, за что ему платила «Барселона»

Хосе Мария Энрикес Негрейра, ранее занимавший пост вице-президента судейского комитета, поведал о том, за какие услуги ему платило руководство каталонской «Барселоны».

«Моя задача заключалась в том, чтобы посещать матчи и контролировать те или иные решения судей. В «Барселоне» считали, что им вредят, отдавая предпочтение другим командам.

Платил ли я судьям из тех денег, что получал от «Барсы»? Нет. Моей обязанностью было высказывать мнение с точки зрения судейства. Я был у них консультантом. Клуб хотел, чтобы все было без предвзятости и нейтрально», - передает слова Негрейры газета Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселону» могут ликвидировать, если будет доказана вина в подкупе судей.