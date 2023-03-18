Левандовски назвал игрока «Барселоны», удивившего его больше всего

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, кто из футболистов «сине-гранатовых» удивил его больше всего.

«Больше всего меня удивил Усман Дембеле. Это очень талантливый футболист с индивидуальным набором игровых качеств. Еще у него потрясающая скорость. Усман может стать одним из лучших в мире на своей позиции. Иногда он получает травмы, однако если он играет, то может делать с мячом все что угодно. Настоящий талант», - цитирует Роберта ESPN.

В нынешнем сезоне на счету Дембеле восемь забитых мячей и семь голевых передач в 28 поединках. Контракт француза с клубом истекает в 2024 году.