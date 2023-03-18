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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Барселона» не готова биться за несколько трофеев»

18 Марта 2023 • 08:53 Комментировать

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о перспективах своей команды в нынешнем сезоне. По его мнению, команда из-за проблем не может бороться сразу за несколько трофеев.

«У нас сейчас хорошая команда, которая станет более конкурентоспособной, если усилится парой новичков. Но стоит признать, что мы не готовы претендовать сразу на несколько трофеев. Нереально все изменить за пару месяцев.

Я всегда хотел стать чемпионом Ла Лиги. Хочу стать частью этого», - передает слова поляка ESPN.

После 25 туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице, опережая «Реал» на девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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