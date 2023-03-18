«Атлетик» успешно съездил в гости к «Вальядолиду»

26-й тур Ла Лиги открывался матчем нечасто побеждающих «Вальядолида» и «Атлетика». В более-менее равной борьбе баски получше распорядились своими моментами и победили со счетом 3:1. На 30-й минуте Иньиго Мартинес со штрафного закрутил мяч в сетку. Ойян Сансет упустил отличный шанс. Но вскоре Горка Гурусета удвоил перевес. Кайл Ларин отыграл один мяч, но спустя четыре минуты Микель Весга с пенальти вернул перевес в два гола.

«Атлетик» поднялся на седьмое место, «Вальядолид» - 13-й.