«Атлетик» успешно съездил в гости к «Вальядолиду»

26-й тур Ла Лиги открывался матчем нечасто побеждающих «Вальядолида» и «Атлетика». В более-менее равной борьбе баски получше распорядились своими моментами и победили со счетом 3:1. На 30-й минуте Иньиго Мартинес со штрафного закрутил мяч в сетку. Ойян Сансет упустил отличный шанс. Но вскоре Горка Гурусета удвоил перевес. Кайл Ларин отыграл один мяч, но спустя четыре минуты Микель Весга с пенальти вернул перевес в два гола.
«Атлетик» поднялся на седьмое место, «Вальядолид» - 13-й.
Протокол игры
|30'Иньиго Мартинес (0:1)
|57'Гурусета Горка (0:2)
|(1:2) Ларин Кайл74'
|78'Весга Микель (1:3)
Асенхо Серхио•Фреснеда Иван58' (Леон Серхио (58') •Санчес Хавьер• 6'Эль-Ямик Джавад46' (Хоакин Фернандес (46') •Эскудеро Серхио72' (Олаза Лукас (72') •Перес Кике59' (Агуадо Альваро (59') •Мончу Рамон•Плата Гонсало•Санчес Иван•Плано Оскар72' (Manuel Pozo (72') •Ларин Кайл 88'
Запасные: Луис Перез•Асевес Альваро•Роза Лукас•Торрес Давид
Агиррезабала Жульен•Де Маркос Оскар•Йерай Альварес•Иньиго Мартинес•Юри Берчиче 23'90' (Баленсиага Микель (90') •Гарсия Дани•Весга Микель• 90'Уильямс Иньяки83' (Муньяин Икер (83') •Сансет Ойян83' (Гарсия Рауль (83') •Уильямс Нико90' (Саррага Ойер (90') •Гурусета Горка75' (Беренгер Алекс (75')
17 марта. Стадион "Хосе Сорилья".
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