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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» успешно съездил в гости к «Вальядолиду»

18 Марта 2023 • 01:01 Комментировать
Вальядолид
1:3
Атлетик Б
окончен

26-й тур Ла Лиги открывался матчем нечасто побеждающих «Вальядолида» и «Атлетика». В более-менее равной борьбе баски получше распорядились своими моментами и победили со счетом 3:1. На 30-й минуте Иньиго Мартинес со штрафного закрутил мяч в сетку. Ойян Сансет упустил отличный шанс. Но вскоре Горка Гурусета удвоил перевес. Кайл Ларин отыграл один мяч, но спустя четыре минуты Микель Весга с пенальти вернул перевес в два гола.

«Атлетик» поднялся на седьмое место, «Вальядолид» - 13-й.

Протокол игры  
Вальядолид1:3Атлетик Б
  30'Иньиго Мартинес (0:1)
  57'Гурусета Горка (0:2)
(1:2) Ларин Кайл74'  
  78'Весга Микель (1:3)
Асенхо СерхиоФреснеда Иван 58' (Леон Серхио ( 58') Санчес Хавьер  6'Эль-Ямик Джавад 46' (Хоакин Фернандес ( 46') Эскудеро Серхио 72' (Олаза Лукас ( 72') Перес Кике 59' (Агуадо Альваро ( 59') Мончу РамонПлата ГонсалоСанчес ИванПлано Оскар 72' (Manuel Pozo ( 72') Ларин Кайл  88'
Запасные: Луис ПерезАсевес АльвароРоза ЛукасТоррес Давид
Агиррезабала ЖульенДе Маркос ОскарЙерай АльваресИньиго МартинесЮри Берчиче  23' 90' (Баленсиага Микель ( 90') Гарсия ДаниВесга Микель  90'Уильямс Иньяки 83' (Муньяин Икер ( 83') Сансет Ойян 83' (Гарсия Рауль ( 83') Уильямс Нико 90' (Саррага Ойер ( 90') Гурусета Горка 75' (Беренгер Алекс ( 75')
Запасные: Венседор УнайПаредес АйторИру АндерКапа АндерВивиан Даниэль
17 марта. Стадион "Хосе Сорилья".

 

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