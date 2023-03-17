​Лапорта – о «деле Негрейры»: «Мы будем не только защищаться, но и атаковать»

В отношении давних выплат «Барселоны» Хосе Марии Нейгейре, бывшему вице-президенту технического комитета судей, продолжается разбирательство. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта сделал новое заявление.

«Кампания, от которой мы страдаем, неслучайна. Её цель – в краткосрочной перспективе дестабилизировать команду, а в среднесрочной перспективе – контролировать «Барселону». У меня будет время объяснить, кто, почему и как организовывает эту кампанию.

Не сомневайтесь, мы будем защищаться. И даже будем атаковать», - сказал Лапорта на видео, которое опубликовала пресс-служба «Барселоны».