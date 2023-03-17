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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес объявил голодовку в тюрьме

17 Марта 2023 • 18:13 Комментировать

Известный футболист Дани Алвес объявил голодовку в тюрьме после того, как его супруга сообщила о разводе. Об этом на своих страницах рассказывает бразильский Eassim.

Напомним, что Дани Алвес ожидает суда по подозрению в сексуальном насилии. Скандальный случай произошёл в одном из ночных клубов Барселоны в конце прошлого года. Некая девушка утверждает, что Алвес склонил её к интиму в туалете. Футболист же говорил, что связь была добровольной.

После скандала мексиканский «Пумас» расторг контракт с Дани Алвесом. Бразилец известен главным образом по выступлениям за «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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