​Педри не отправится в сборную Испании

Полузащитник «Барселоны» Педри не успел восстановиться к важному матчу чемпионата Испании против «Реала», который пройдёт в воскресенье. 20-летний футболист пропустит не только предстоящее «эль класико», но и мартовский сбор национальной сборной Испании. Как сообщает издание AS, Педри не поедет в лагерь «красной фурии».

В свои 20 лет Педри уже успел провести за сборную Испании 18 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Сборная Испании в обозримом будущем проведёт матчи отбора на Евро-2024 против Норвегии (25 марта) и Шотландии (28 марта).