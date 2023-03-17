​В «Атлетико» приняли решение по Симеоне

В мадридском «Атлетико» приняли решение по будущему главного тренера команды Диего Симеоне. В программе El Chiringuito de Jugones сообщили о том, что «матрасники» не станут прощаться с 52-летним аргентинцем по завершению нынешнего сезона. В клубе хотят выполнить контракт с Симеоне, рассчитанный до средины 2024 года, и это желания является обоюдным.

Диего Симеоне был назначен тренером «Атлетико» в конце 2011 года. С тех пор команда провела во всех соревнованиях 615 матчей. В них «матрасники» отпраздновали 361 победу при 143 ничьих и 113 поражениях.

На текущий момент «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.