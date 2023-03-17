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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави впервые проведёт «эль класико» на «Камп Ноу» в качестве наставника «Барселоны»

17 Марта 2023 • 14:17 Комментировать

Центральным матчем очередного тура испанского чемпионата станет, конечно же, сражение «Барселоны» и «Реала» - знаменитый «эль класико». Несмотря на то, что наставник «Барселоны» Хави Эрнандес руководит клубом уже почти полтора года, это будет первый домашний матч против «Реала» для него.

Прошлой весной команды сыграли на «Сантьяго Бернабеу», когда «Реал» проиграл со счетом 3:1. Однако осенью он взял реванш в чемпионате  - 3:1. Также были матчи за Суперкубок Испании, оба в Саудовской Аравии, недавний полуфинальный матч Кубка - также прошедший в Мадриде, и еще товарищеская встреча в Лас-Вегасе.

В общей сложности уже шесть матчей, и ни один из них не прошел в Барселоне. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес
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