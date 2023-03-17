Месси помирился с Лапортой и вернётся в «Барселону»

Между нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси и президентом каталонской «Барселоны» Жоаном Лапортой состоялся телефонный разговор, об этом сообщил журналист Жоан Фонтес.

Инициатором диалога стал нынешний руководитель «сине-гранатовых». Лапорта принес извинения 35-летнему аргентинцу за ситуацию с контрактом в 2021 году, когда Месси был вынужден покинуть клуб на правах свободного агента. Лионель принял извинения главы «Барселоны» и заявил, что готов вернуться на «Камп Ноу». Семья футболиста поддерживает его решение. Клуб в скором времени сделает игроку предложение.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня текущего года.

Месси получил выгодное предложение и может уйти из «ПСЖ»

Месси получил гигантское предложение из Саудовской Аравии, где выступает Роналду