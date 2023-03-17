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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски объяснил, почему выбрал «Барселону»

17 Марта 2023 • 10:19 Комментировать

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски объяснил, почему решил перебраться в стан «сине-гранатовых» летом прошлого года.

«Почему мой выбор пал на «Барселону»? Все просто, я давно хотел поиграть в Испании. Да, я знал о проблемах клуба, но был готов пройти этот путь вместе. Я нашел для себя новый вызов и сказал себе, что готов принять его», - передает слова польского бомбардира Som I Serem FCB.

Левандовски перешел в «Барселону» из «Баварии» в прошлом году. Трансфер игрока обошелся каталонскому гранду в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Роберт провел 32 поединка, отметившись 25 голами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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