Левандовски объяснил, почему выбрал «Барселону»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски объяснил, почему решил перебраться в стан «сине-гранатовых» летом прошлого года.

«Почему мой выбор пал на «Барселону»? Все просто, я давно хотел поиграть в Испании. Да, я знал о проблемах клуба, но был готов пройти этот путь вместе. Я нашел для себя новый вызов и сказал себе, что готов принять его», - передает слова польского бомбардира Som I Serem FCB.

Левандовски перешел в «Барселону» из «Баварии» в прошлом году. Трансфер игрока обошелся каталонскому гранду в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Роберт провел 32 поединка, отметившись 25 голами и шестью ассистами.