Названы четыре трансферные цели «Барселоны»

Руководство каталонской «Барселоны» собирается усилить состав команды по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам AS, «сине-гранатовые» готовы выделить деньги на два трансфера. Каталонцы хотят приобрести латераля «Вильярреала» Хуана Фойта и форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.
Помимо этих трансферов «Барселона» рассчитывает подписать потенциальных свободных агентов – Илкая Гюндогана («Манчестер Сити») и Иньиго Мартинеса («Атлетик»).
«Сине-гранатовые» лидируют в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на девять баллов.
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