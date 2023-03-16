Агент: «Обольский настроен остаться в Испании»

Дмитрий Кигинько, представитель нападающего «Культураль Леонесы» Николая Обольского, высказался о будущем футболиста.

«В целом, Николая все устраивает, за исключением ситуации с игровой практикой. Ведем разговоры с «Культураль Леонесой», они будут отталкиваться от итогового места и результатов. Пока Обольский настроен остаться в Испании», — заявил агент нападающего в интервью изданию «РБ Спорт».

Кигинько рассказал, что зимой в услугах форварда были заинтересованы российские коллективы, однако сам Обольский не хочет возвращаться. По словам агента, Николай является единственным нападающим в команде, входя в тройку лучших игроков «Леонесы» по результативным действиям, однако он не всегда получает игровую практику.

В нынешнем сезоне Николай Обольский забил три гола в 26 матчах третьего по силе дивизиона Испании.