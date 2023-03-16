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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Игроки «Реала» сочувствуют Азару слухи

16 Марта 2023 • 18:42 Комментировать

Футболисты «Реала» проявляют сочувствие к Эдену Азару. Бельгиец, как известно, не получает игрового времени на фоне хорошей формы Винисиуса Жуниора.

Как сообщает Relevo, игроки «Реала» видят, как в некоторых моментах на тренировках Азар показывает свой высокий уровень. В то же время бельгиец скован из-за боязни получить очередную травму. Футболистов «Реала» расстраивает ситуация с Азаром. Они не понимают, почему 32-летний игрок не получает возможности выйти на поле хотя бы тогда, когда исход игры ясен.

Эден Азар перебрался в «Реал» летом 2019 года, осуществив свою мечту. Тем не менее, карьера бельгийского вингера пошла по нисходящей во многом из-за частых травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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