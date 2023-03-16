Раскрыты детали нового контракта Хави с «Барселоной»

Каталонская «Барселона» довольна работой главного тренера команды Хави Эрнандеса и готова предложить специалисту новое трудовое соглашение. Согласно сообщениям журналистов Diario Sport, «сине-гранатовые» предложат наставнику новый договор после грядущего поединка с мадридским «Реалом».

По данным источника, новое трудовое соглашение Эрнандеса с «Барселоной» будет рассчитано до середины 2025 года. Действующий контракт между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025. 43-летний коуч руководит «Барселоной» с ноября 2021 года.

По итогам 25 туров чемпионата Испании каталонцы лидируют в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на девять баллов.