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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыты детали нового контракта Хави с «Барселоной»

16 Марта 2023 • 10:02 Комментировать

Каталонская «Барселона» довольна работой главного тренера команды Хави Эрнандеса и готова предложить специалисту новое трудовое соглашение. Согласно сообщениям журналистов Diario Sport, «сине-гранатовые» предложат наставнику новый договор после грядущего поединка с мадридским «Реалом».

По данным источника, новое трудовое соглашение Эрнандеса с «Барселоной» будет рассчитано до середины 2025 года. Действующий контракт между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025. 43-летний коуч руководит «Барселоной» с ноября 2021 года.

По итогам 25 туров чемпионата Испании каталонцы лидируют в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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