Анчелотти: «Камавинга допускает ошибки, но это нормальный прогресс для молодого игрока с выдающимися способностями»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру французского полузащитника команды Эдуардо Камавинги.

«Камавинга проводит очень хорошие матчи. Он допускает ошибки, но тот факт, что в целом он играет на столь высоком уровне, заставляет не обращать внимание на ошибки. В матче против «Эспаньола» он допустил явную оплошность, играя не на своей привычной позиции, но затем провёл настолько отличный матч, что все забывают об этой ошибке. Это нормальный прогресс для молодого игрока с выдающимися способностями», — передаёт слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний француз провёл 20 матчей за «сливочных» в рамках чемпионата Испании, иногда выступая не только на привычной позиции в полузащите, но и на левом фланге обороны.