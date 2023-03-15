​Судья, принявший иск против «Барселоны», ограблен

На прошлой неделе прокуратура подала жалобу на «Барселону». Идёт разбирательство по поводу выплат каталонского клуба Хосе Марии Негрейре, когда последний занимал пост вице-президента технического комитета судей.

Как стало известно El Confidencial, судья, который принял иск против «Барселоны», был ограблен. Преступники проникли в его дом и присвоили себе деньги, драгоценности и другие вещи. Отмечается, что ограбление произошло через считанные часы после принятия судьёй иска в отношении «сине-гранатовых». Сложно сказать, связаны ли эти два события.

​«Барселона» платила за судейство, но не за помощь – бывшие директора