«Барселона» рискует потерять Усмана Дембеле

Каталонская «Барселона» может лишиться французского вингера Усмана Дембеле по завершении нынешнего сезона, об этом рапортует портал Goal.com.

Несмотря на желание продлить трудовое соглашение с футболистом, сделка может сорваться из-за финансового фэйр-плей. Если «сине-гранатовым» не удастся решить проблему, то подписать Усмана попробует лондонский «Челси».

Действующий контракт Дембеле с «Барселоной» истекает летом следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне француз провел в Ла Лиге 18 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевым передачами.