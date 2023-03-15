«Реал» может заменить Анчелотти на немецкого топ-тренера

Мадридский «Реал» готовится к уходу итальянского специалиста Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. Как информирует Sport Bild, руководство «королевского» клуба заинтересовано в приглашении бывшего рулевого «ПСЖ» и «Челси» Томаса Тухеля.

Ранее в СМИ сообщалось, что Тухель начал изучать испанский язык. Томас готов попробовать свои силы на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» может досрочно расстаться с Анчелотти, если команда не выиграет ни одного трофея в нынешнем сезоне. Контракт 63-летнего итальянца рассчитан до лета 2024 года.

В чемпионате Испании «Реал» идет на втором месте, отставая от лидирующей «Барселоны» на девять очков. В 1/8 финала «сливочные» проведут ответный матч с «Ливерпулем». Первая игра завершилась победой мадридцев со счетом 5:2.

«Реал» нашёл альтернативу Холанну и Мбаппе за 20 миллионов евро