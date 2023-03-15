Масалитин: «Понятно, что «Реал» - фаворит»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился свои мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» - английский клуб, в прошлом году сыгравший в финале самого престижного клубного турнира футбольной Европы, имеет все шансы вылететь из него как пробка, ведь в первом матче «Реал» выиграл со счетом 5:2. Вот и Масалитин не особо ждет чудес от игры:

- «Реал» очень серьёзный раздражитель, который нашёл свою игру, и всё заточено у них на результат. Очень команда хорошо сыграна, футболисты друг друга понимают. Понятно, что фаворит, конечно, «Реал» - цитирует Масалитина Газета.Ru.