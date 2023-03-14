​Симеоне: «Меня радует, что счёт 1:0 стал цениться»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу счёта 1:0 в футболе. Для аргентинского специалиста именно этот счёт является фирменным.

«В последнее время я вижу, что счёт 1:0 стал высоко цениться другими командами, и это меня радует. Потому что выиграть со счётом 1:0 непросто. Кажется, что это легко, но вам нужно хорошо обороняться и сохранять концентрацию. Многие из команд, которые побеждают 1:0, значительно улучшили свою оборону», - слова Симеоне приводит Mundo Deportivo.

«Атлетико» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.