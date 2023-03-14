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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти рассказал, почему не играет Азар

14 Марта 2023 • 16:58 Комментировать (1)

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих отношениях с вингером Эденом Азаром. Ранее бельгийский футболист признался, что он не разговаривает с итальянским тренером.

«У нас не холодные отношения. Азар был честен, я с ним мало разговариваю. Но разговор – это вопрос характера. С одними людьми при разговоре вы чувствуете себя комфортнее, чем с другими. Несмотря на то, что мы мало разговариваем, мы уважаем друг друга. Он не играет, потому что у нас высокая конкуренция. На его позиции есть Винисиус, который вносит большой вклад», - сказал Анчелотти во вторник на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
14 Марта 2023 в 17:08
а что такое азар ? нах он кому то нужен? дармаед , да к тому же стекланный, инвалид короче! в топку!
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