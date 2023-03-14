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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» платила за судейство, но не за помощь – бывшие директора

14 Марта 2023 • 16:46 Комментировать (3)

«Барселона» оказалась в центре скандала после того, как появилась информация о выплатах клуба Хосе Марии Негрейре – бывшему вице-президенту технического комитета судей. Выплаты имели место быть в период с 2001 по 2018 год.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на El Mundo, бывшие директора «Барселоны» утверждают, что платили Негрейре только за то, чтобы устранить предвзятость судей. Сам Негрейра сообщил налоговой службе похожую версию – что клуб нанял его для обеспечения «нейтрального судейства».

В то же время директора утверждают, что не могли разорвать отношения с Негрейрой из-за его угроз раскрыть информацию о сотрудничестве в случае прекращения выплат.

​Президент «Барселоны» выступил с заявлением после обвинений в адрес клуба

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дело Негрейры
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Комментарии (3)
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ингерман
14 Марта 2023 в 17:19
ай нигрера красаучег-тореро.. осьмнацать лет каталунскава бычару за яйцы держав.. А-ха-ха-ха! )))
Артур Измаилов
14 Марта 2023 в 17:10
Когда уже этот корумпированный хавнонедоклуП расформируют и отправят в пердив, тоесть в низшие дивизионы испанского чеммпа? И самое главное, чтоб лишили трофеев за последние 10-15 лет. Начиная с игры , где феерил легенда хавнолоны великий Эвребе.
Santaclayss
14 Марта 2023 в 17:43
что ты несешь...
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