​«Барселона» платила за судейство, но не за помощь – бывшие директора

«Барселона» оказалась в центре скандала после того, как появилась информация о выплатах клуба Хосе Марии Негрейре – бывшему вице-президенту технического комитета судей. Выплаты имели место быть в период с 2001 по 2018 год.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на El Mundo, бывшие директора «Барселоны» утверждают, что платили Негрейре только за то, чтобы устранить предвзятость судей. Сам Негрейра сообщил налоговой службе похожую версию – что клуб нанял его для обеспечения «нейтрального судейства».

В то же время директора утверждают, что не могли разорвать отношения с Негрейрой из-за его угроз раскрыть информацию о сотрудничестве в случае прекращения выплат.

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