​«Реал» сделал предложение Кроосу

«Реал» настроен сохранить в своих рядах полузащитника Тони Крооса. Как сообщает TodoFichajes, мадридский клуб уже передал агенту 33-летнего немца своё предложение. Речь идёт о контракте на сезон 2023/2024 на тех же финансовых условиях, которые имеются сейчас.

Отмечается, что Тони Кроос любое решение по своему будущему будет принимать по завершению нынешнего сезона. Ене исключено, что немец повесит бутсы на гвоздь. Ранее Кроос говорил, что завершит карьеру в «Реале».

За «Реал» Тони Кроос выступает с лета 2014 года. С тех пор немец провёл 400 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 88 результативных передач на партнёров.