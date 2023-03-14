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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» нашёл замену Облаку

14 Марта 2023 • 13:55 Комментировать

Мадридский «Атлетико» заинтересовался голкипером сборной Грузии и «Валенсии» Георгием Мамардашвили, об этом сообщает Todofichajes. «Матрасники» рассматривают кандидатуру 22-летнего вратаря в качестве замены Яну Облаку, которого сватают в Английскую премьер-лигу.

Переход Мамардашвили может быть оформлен в летнее трансферное окно. Стоимость вратаря оценивается в 25 миллионов евро. Его контракт с «летучими мышами» рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2022/2023 чемпионата Испании Георгий принял участие в 25 поединках, в которых пропустил 28 мячей. В его активе пять сухих матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Атлетико Мадрид Ян Облак Георгий Мамардашвили
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