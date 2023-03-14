Пике назвал фаворита чемпионата Испании

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о выступлении «сине-гранатовых» в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

«У «Барселоны» отличное положение в чемпионате Испании. Команда ставит рекорды и очень мало пропускает. Каталонцы сейчас главные претенденты на чемпионство. До сих пор чувствую себя частью команды. Буду очень рад победе «Барсы» в Ла Лиге. Я бы хотел принять участие в праздновании», - передает слова Херарда Sport.es.

После 25 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 65 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Хави опережают идущий вторым «Реал» на девять очков.