Пике раскрыл причину ухода из «Барселоны»

Экс-футболист «Барселоны» Херард Пике рассказал о причинах своего ухода из каталонского топ-клуба и последующем завершении карьеры.

«Я завершил карьеру по ряду причин. Перестал чувствовать себя важным футболистом, как это было раньше. Игра больше не приносила мне удовольствия. Думаю, я принял правильное решение как для себя, так и для клуба», - приводит слова бывшего защитника издание Sport.es.

Напомним, что Пике объявил о завершении карьеры в ноябре прошлого года.

Херард является воспитанником академии каталонского клуба. За «сине-гранатовых» он выступал с 2008 по 2022 год.