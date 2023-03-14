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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике раскрыл причину ухода из «Барселоны»

14 Марта 2023 • 13:15 Комментировать

Экс-футболист «Барселоны» Херард Пике рассказал о причинах своего ухода из каталонского топ-клуба и последующем завершении карьеры.

«Я завершил карьеру по ряду причин. Перестал чувствовать себя важным футболистом, как это было раньше. Игра больше не приносила мне удовольствия. Думаю, я принял правильное решение как для себя, так и для клуба», - приводит слова бывшего защитника издание Sport.es.

Напомним, что Пике объявил о завершении карьеры в ноябре прошлого года.

Херард является воспитанником академии каталонского клуба. За «сине-гранатовых» он выступал с 2008 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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