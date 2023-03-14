Пике высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Экс-защитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Херард Пике высказался относительно возможного возвращения нападающего Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых».

«Только Месси знает о своих планах на будущее. Все, что он будет делать, - это большое личное дело Лео в погоне за счастьем. Если Лионель по-прежнему мотивирован, то он может продолжить выступления в Европе, а «Барселона» может стать одним из вариантов. Если нет, то Месси может уехать в МЛС», - цитирует Пике Sport.es.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. Сейчас аргентинец играет в составе «ПСЖ». Контракт форварда с французами рассчитан до конца нынешнего сезона.