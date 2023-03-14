Георге Хаджи: «Кройф - это моё вдохновение»

Как мы уже рассказывали, в 1994 году румынский полузащитник Георге Хаджи после прекрасного чемпионата мира в США, где его команда обыграла Колумбию и Аргентину, дойдя до четвертьфинала (там румыны лишь по пенальти уступили шведам), отправился в «Барселону», несмотря на то, что в каталонском клубе начинался кризис, связанный с тем, что исчерпала себя игровая концепция Йохана Кройфа.

Тем не менее, румынский экс-футболист и по сей день остается приверженцем идей великого игрока и не менее великого тренера.

- Кройф - это мое вдохновение. То, что он делал, как он это делал - это было невероятно. Я столь многому научился у него... Его идеи, его методики, - цитирует Хаджи BBC Sport.

Румынский футболист выступал за «Барселону» с 1994 по 1996 год.