«Атлетико» выдал лучшую беспроигрышную серию за последние два года

Как мы уже сообщали, в последнем матче двадцать пятого тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» забил «Жироне» один мяч и выиграл игру. Таким образом, мадридцы, после того, как в январе уступили «Барселоне» с минимальным дефицитом, сыграли уже восемь матчей без поражений. Пять из них были выиграны, три завершились вничью.

Это значит, что команда выдала свою лучшую беспроигрышную серию за два года - с февраля 2021 года. Тогда серия продлилась целых одиннадцать матчей. В следующем туре «матрасники» будут развлекаться дома с «летучими мышами» из Валенсии, это случится восемнадцатого марта.