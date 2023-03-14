«ПСЖ» хочет купить игрока «Реала»

Фланговый защитник Ферлан Менди, который выступает на клубном уровне за мадридский «Реал», может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации Todofichajes, интерес к 27-летнему латералю проявляет «ПСЖ».

Парижский гранд предпримет попытку подписать Менди в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 40 миллионов евро.

Ферлан играет за «королевский» клуб с лета 2019 года. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел 14 поединков, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.