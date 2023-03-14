Георге Хаджи: «Трудно устоять, когда вам звонит Кройф»

Как мы уже сообщали, румынский полузащитник Георге Хаджи получил несколько заманчивых предложений после прекрасной игры на чемпионате мира 1994 года - и выбрал «Барселону», хотя у него были предложения от клубов АПЛ, в частности, «Ньюкасла». Хаджи вспомнил, как это было:

- Кевин Киган был одним из моих идолов в детстве. И потому мне было бы очень приятно сыграть за «Ньюкасл». Но когда вам звонит Кройф, лично, и говорит вам, что хочет видеть вас в «Барселоне», и что вы его любимая «десятка», то тут не устоять, - цитирует слова Хаджи BBC Sport.

Румынский игрок выступал за «Барселону» с 1994 по 1996 год.