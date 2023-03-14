Альба может перейти из «Барселоны» в мадридский топ-клуб

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба может покинуть команду по завершении нынешнего сезона. Как сообщают журналисты Todofichajes, у 33-летнего игрока есть вариант продолжения карьеры в другом топ-клубе чемпионата Испании.

Согласно сведениям источника, в подписании Альбы заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» готовы предложить контракт защитнику в летнее трансферное окно.

Жорди является игроком «Барселоны» с лета 2012 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года, а его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.

В этом сезоне защитник провел 16 матчей в Ла Лиге, забил один гол и сделал три ассиста.